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На границе с Румынией восстанавливается работа пункта пропуска "Солотвино"

Среда, 17 июня 2020, 17:29

С 18.00 17 июня возобновит работу пункта пропуска "Солотвино" - "Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"По информации пограничной полиции Румынии, на территорию Румынии будет осуществляться пропуск: граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации), лиц, следующих транзитом (в течение 48 часов)", - говорится в сообщении.

Другие категории лиц, прибывающих на территорию Румынии, подлежат обязательной обсервации.

В ГПСУ отметили, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, и обсервацией. "Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервациям или самоизоляция с приложением "Дій вдома", - напомнили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, МИД на этой неделе запустит интерактивную карту, отражающую ситуацию и правила въезда в страны мира на фоне пандемии коронавируса.

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