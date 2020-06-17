Авто премьера Британии попало в ДТП из-за протестующего
Среда, 17 июня 2020, 17:52
Конвой премьера Великобритании Бориса Джонсона был атакован протестующими на выезде из парламента, что привело к ДТП.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Протестующий, который выступал против действий Турции в отношении курдских повстанцев, выбежал на дорогу, когда премьер-министр возвращался на Даунинг-стрит из Палаты общин.
Это заставило автомобили в колонне, полицейский мотоцикл и "Ягуар" премьера остановиться.
Когда "Ягуар" остановился, его ударил сзади другой автомобиль из колонны, в результате чего образовалась большая вмятина.
Полицейские задержали протестующего и доставили его в Вестминстерский дворец.
На Даунинг-стрит сказали, что в результате ДТП никто не пострадал.
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