Авто премьера Британии попало в ДТП из-за протестующего

Конвой премьера Великобритании Бориса Джонсона был атакован протестующими на выезде из парламента, что привело к ДТП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Протестующий, который выступал против действий Турции в отношении курдских повстанцев, выбежал на дорогу, когда премьер-министр возвращался на Даунинг-стрит из Палаты общин.

Это заставило автомобили в колонне, полицейский мотоцикл и "Ягуар" премьера остановиться.

Когда "Ягуар" остановился, его ударил сзади другой автомобиль из колонны, в результате чего образовалась большая вмятина.

Полицейские задержали протестующего и доставили его в Вестминстерский дворец.

На Даунинг-стрит сказали, что в результате ДТП никто не пострадал.