Мер Лондона на 10% скоротив свою зарплату через пандемію

Мер Лондона Садік Хан скоротив свою власну зарплату на 10% і закликав уряд виручити місцеву владу, що зіткнулася проблемами з фінансуванням в результаті коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал ITV.

Мер також призупинив підвищення зарплати співробітникам мерії, які займають керівні пости, щоб знизити витрати міського бюджету на тлі пандемії коронавірусу.

Розмір зарплати мера британської столиці становить 152 734 тисячі фунтів стерлінгів на рік. Таким чином, в 2020 році Садік Хан недоотримає 15,3 тисячі фунтів стерлінгів.

"Лондонці вчинили правильно, вирішивши боротися з COVID-19, дотримуючись правил, залишаючись вдома і допомагаючи рятувати життя. Але тепер уряд карає їх новою ерою жорсткої економії" - зазначив він.

"Я прийшов у політику не для того, щоб проводити політику жорсткої економії. Що б не сталося, я буду захищати фронтові служби, від яких лондонці залежать, наскільки це можливо, і це правильно, що я добровільно погодився на негайне скорочення зарплати в цих надзвичайно важких обставинах" - заявив мер Лондона.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив" в лікуванні коронавірусу препаратом, який, за його словами,"довів свою здатність знижувати ризик смерті".