Мэр Лондона на 10% сократил свою зарплату из-за пандемии

Мэр Лондона Садик Хан сократил свою собственную зарплату на 10% и призвал правительство выручить местную власть, столкнувшуюсяпроблемами с финансированием в результате коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал ITV.

Мэр также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, которые занимают руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса.

Размер зарплаты мэра британской столицы составляет 152 734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Садик Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.

"Лондонцы поступили правильно, решив бороться с COVID-19, придерживаясь правил, оставаясь дома и помогая спасать жизни. Но теперь правительство наказывает их новой эрой жесткой экономии", - отметил он.

"Я пришел в политику не для того, чтобы проводить политику жесткой экономии. Что бы не случилось, я буду защищать фронтовые службы, от которых лондонцы зависят, насколько это возможно, и это правильно, что я добровольно согласился на немедленное сокращение зарплаты в этих чрезвычайно тяжелых обстоятельствах", - заявил мэр Лондона.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса препаратом, который, по его словам,"доказал свою способность снижать риск смерти".