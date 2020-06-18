Маас: Німеччина може стати мостом між Сходом і Заходом ЄС

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає, що під час головування у Раді ЄС Німеччина може стати мостом між західними та східними членами блоку.

Про це він розповів у інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про розбіжності всередині ЄС між східними і західними членами блоку, Маас сказав, що країни Центральної та Східної Європи, такі як Польща і країни Балтії, мають "інші політичні проблеми і проблеми безпеки" в порівнянні із Західною Європою.

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"Так що так, Німеччина може стати мостом в Європі між Сходом і Заходом", - сказав Маас. Він виступив за стратегію, спрямовану на те, щоб "розвіяти враження, що вони є членами другого сорту".

Щодо двох санкційних процесів ЄС щодо Угорщини і Польщі, Маас заявив, що вони будуть включені в порядок денний шестимісячного головування Німеччини.

"Верховенство права є однією з наших основних цінностей і не повинно ставати предметом суперечок в Європейському Союзі", - заявив він.

Німеччина очолить Раду Євросоюзу в липні. Берлін планує зосередитися на тому, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.