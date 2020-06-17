Німеччина закликає ЄС готуватися до Brexit без угоди з Британією - ЗМІ

Уряд Німеччини закликає інші держави Євросоюзу готуватися до Brexit без угоди з Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ, підготовлений для європейських країн.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, і їх відносини регулюються перехідною домовленістю, яка підтримує попередні правила під час узгодження нових умов.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який минулого тижня підтвердив, що Британія не має наміру продовжувати цей перехід після 2020 року, хоче швидко укласти угоду про вільну торгівлю.

У понеділок він висловив припущення, що вже в липні можна буде досягти домовленості. Але німецький урядовий документ, датований 15 червня, показує, що Берлін очікує, що переговори триватимуть довше.

"З вересня переговори вступають у гарячу фазу. Британія вже посилює загрози на адресу Брюсселя, хоче вирішити якомога більше за найкоротший час і сподівається досягти успіху в останні хвилини переговорів", - йдеться у документі.

Урядовий документ також свідчить впевненість Міністерства закордонних справ, що перехідний період не буде продовжено після кінця цього року,.

"Тому важливо зберегти єдність 27 країн, продовжувати наполягати на паралельному прогресі у всіх сферах (загальний пакет) і чітко давати зрозуміти, що угоди будь-якою ціною не буде. Тому необхідно почати планування дій на випадок непередбачених обставин як на національному, так і на європейському рівні, щоб підготуватися до варіанту "без угоди 2.0", - йдеться в документі.

Берлін вважає, що зараз ситуація не настільки критична, як була під час переговорів щодо Угоди про вихід. "Ситуація є менш серйозною, ніж у 2019 році, оскільки важливі норми, наприклад для громадян, були розібрані в угоді про вихід" - йдеться у документі.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз і Велика Британія домовилися прискорити переговори по Brexit, які в останні кілька місяців практично не просувалися.