Маас: Германия может стать мостом между Востоком и Западом ЕС

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что во время председательства в Совете ЕС Германия может стать мостом между западными и восточными членами блока.

Об этом он рассказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о разногласиях внутри ЕС между восточными и западными членами блока, Маас сказал, что страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша и страны Балтии, имеют "другие политические проблемы и проблемы безопасности" по сравнению с Западной Европой.

Читайте также Германия призывает ЕС готовиться к Brexit без соглашения с Британией - СМИ

"Так что да, Германия может стать мостом в Европе между Востоком и Западом", - сказал Маас. Он выступил за стратегию, направленную на то, чтобы "развеять впечатление, что они являются членами второго сорта".

Касательно двух санкционных процессов ЕС по Венгрии и Польше, Маас заявил, что они будут включены в повестку дня шестимесячного председательства Германии.

"Верховенство права является одной из наших основных ценностей и не должно становиться предметом споров в Европейском Союзе", - заявил он.

Германия возглавит Совет Евросоюза в июле. Берлин планирует сосредоточиться на том, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии коронавируса.