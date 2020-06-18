Белый дом подтвердил информацию о визите президента Польши и назвал дату

Белый дом официально подтвердил информацию о том, что президент Польши Анджей Дуда на следующей неделе совершит визит в Вашингтон.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Администрация президента США обнародовала объявление о визите в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, подтвердив новость о визите, которую накануне обнародовали СМИ со ссылкой на источники в администрациях обоих лидеров. Он должен состояться 24 июня - за четыре дня до объявленной даты президентских выборов в Польше.

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"Как близкие партнеры и союзники в НАТО, США и Польша продолжат развивать сотрудничество во многих сферах. Президенты Трамп и Дуда обсудят дальнейшее развитие нашего сотрудничества в сфере обороны, а также торговли, энергетики и телекоммуникационной безопасности", - говорится в сообщении.

Польский президент станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Дональдом Трампом с начала пандемии коронавируса.

Напомним, информация о визите неофициально появилась еще накануне. СМИ писали об этом из ссылок на собственные источники в администрациях обоих президентов.

Считается, что главным вопросом обсуждения может стать увеличение контингента американских военных в Польше после того, как США сократят свой контингент в Германии.

И президент, и премьер Польши выражали заинтересованность такой перспективой.

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