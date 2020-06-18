Меркель: пандемія показала крихкість проєкту ЄС

У своєму виступі в парламенті Німеччини в четвер канцлерка Ангела Меркель заявила, що коронавірус став найбільшим викликом, з яким ЄС зіткнувся у своїй історії.

Меркель торкнулась питань, які, на її думку, будуть домінувати під час майбутнього шестимісячного головування Німеччини в Раді Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Пандемія показала, наскільки крихким є європейський проєкт", - сказала канцлерка.

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"Європа показала себе вразливою. Згуртованість і солідарність ніколи не були такими важливими, як сьогодні", - додала вона.

Наслідки пандемії також показали, що Європі необхідно взяти на себе більше відповідальності в глобальному масштабі, вважає Меркель. За її словами, авторитарні правителі використовували кризу в своїх інтересах.

"Вони хочуть підірвати верховенство права. Вони хочуть підірвати гідність людей. Вони хочуть підірвати права людини і громадянські права", - заявила Меркель.

Вона підкреслила, що поширення дезінформації потребує протистояння у Європі та світі.

Раніше низка європейських лідерів, серед яких Ангела Меркель та Еммануель Макрон, закликали ЄС краще готуватися до майбутніх пандемій.

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