Меркель: пандемія показала крихкість проєкту ЄС
У своєму виступі в парламенті Німеччини в четвер канцлерка Ангела Меркель заявила, що коронавірус став найбільшим викликом, з яким ЄС зіткнувся у своїй історії.
Меркель торкнулась питань, які, на її думку, будуть домінувати під час майбутнього шестимісячного головування Німеччини в Раді Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
"Пандемія показала, наскільки крихким є європейський проєкт", - сказала канцлерка.
"Європа показала себе вразливою. Згуртованість і солідарність ніколи не були такими важливими, як сьогодні", - додала вона.
Наслідки пандемії також показали, що Європі необхідно взяти на себе більше відповідальності в глобальному масштабі, вважає Меркель. За її словами, авторитарні правителі використовували кризу в своїх інтересах.
"Вони хочуть підірвати верховенство права. Вони хочуть підірвати гідність людей. Вони хочуть підірвати права людини і громадянські права", - заявила Меркель.
Вона підкреслила, що поширення дезінформації потребує протистояння у Європі та світі.
Раніше низка європейських лідерів, серед яких Ангела Меркель та Еммануель Макрон, закликали ЄС краще готуватися до майбутніх пандемій.
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