Лавров їде з офіційним візитом у Белград

Голова МЗС РФ Сергєй Лавров 18 червня їде з офіційним візитом у Сербію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка російських медіа, серед яких ТАСС.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у четвер вирушає з офіційним візитом до Белграда. Це буде перший його закордонний візит з початку пандемії коронавірусу. Спершу він планувався на 25-26 березня, але був перенесений у зв’язку з епідемічною ситуацією.

Поїздка Лаврова відбувається за три дні до запланованих парламентських виборів у Сербії, що заплановані на 21 червня.

У рамках візиту заплановані зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем та міністром закордонних справ Сербії Івіцою Дачичем.

Під час них планують обговорювати підготовку візиту сербського лідера до Москви, обмін думками щодо ситуації на Балканах, економічний діалог у кризовий період та співпрацю у газовій сфері.

Окремим питанням обговорення має стати питання Косово, у контексті майбутньої зустрічі Белграда і Приштини, що анонсована на 27 червня у Вашингтоні.

За словами Лаврова, під час візиту до Сербії планують обговорити "як конкретно бачать у Сербії практичні кроки тих країн, які пропонують свої посередницькі послуги".

Раніше Александар Вучич у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним підтвердив намір відвідати парад до Дня перемоги, запланований у Москві на 24 червня. У ньому також мають взяти участь 75 сербських гвардійців.

Також ТАСС пишуть, що на 20 жовтня планується візит до Белграда і самого Путіна, приурочений до дати звільнення Белграда від нацистських військ, а також до освячення храму св. Савви, який будували більше 100 років. До фінансування цього будівництва суттєво доклалася і Росія.