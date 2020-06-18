Лавров едет с официальным визитом в Белград

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 июня едет с официальным визитом в Сербию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд российских СМИ, среди которых ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг отправляется с официальным визитом в Белград. Это будет первый его зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. Сначала он планировался на 25-26 марта, но был перенесен в связи с эпидемической ситуацией.

Поездка Лаврова происходит за три дня до запланированных парламентских выборов в Сербии, которые намечены на 21 июня.

В рамках визита запланированы встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем и министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Во время них планируют обсуждать подготовку визита сербского лидера в Москву, обмен мнениями по ситуации на Балканах, экономический диалог в кризисный период и сотрудничество в газовой сфере.

Отдельным вопросом обсуждения должен стать вопрос Косова в контексте предстоящей встречи Белграда и Приштины, анонсированной на 27 июня в Вашингтоне.

По словам Лаврова, во время визита в Сербию планируют обсудить "как конкретно видят в Сербии практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги".

Ранее Вучич в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил намерение посетить парад ко Дню Победы, запланированный в Москве на 24 июня. В нем также должны принять участие 75 сербских гвардейцев.

Также ТАСС пишут, что на 20 октября планируется визит в Белград и самого Путина, приуроченный к дате освобождения Белграда от нацистских войск, а также к освящению храма св. Саввы, который строили более 100 лет. К финансированию этого строительства существенно причастна и Россия.