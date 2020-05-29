Президент Сербії полетить на парад у Москву

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує приїхати на перенесений парад Перемоги у Москві 24 червня.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у ефірі телеканалу Pink TV.

Вучич зазначив, що отримав запрошення взяти участь у параді в Москві.

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"Є кілька країн, які, як Сербія, можуть похвалитися антифашистською традицією. Я з гордістю буду тримати і нести прапор нашої батьківщини на Красній площі", - сказав Вучич.

Він додав, що це буде його 17-й чи 18-й раз, коли він зустрічається з президентом Росії Владіміром Путіним.

У Росії військовий парад на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинен був відбутися 9 травня, але його перенесли через епідемію коронавірусу.

За даними російських ЗМІ, свою присутність на московському параді підтвердили президенти Казахстану, Киргизстану, а також лідери невизнаних Південної Осетії і Абхазії.

Президент Молдови Ігор Додон також заявив про намір взяти участь у параді.