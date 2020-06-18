Посольство РФ у Кишиневі "мінували" втретє за місяць

Посольство Росії у Кишиневі евакуювали через анонімне повідомлення про мінування, яке у підсумку виявилося неправдивим.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосили у Головному інспектораті поліції.

18 червня у Кишиневі, столиці Молдови, евакуювали працівників посольства РФ після анонімного повідомлення електронною поштою про нібито замінування будівлі. На місце прибули спецпідрозділи поліції та сапери.

Читайте також Туск закликав Молдову до дострокових парламентських виборів

Після перевірки будівлі й території посольства, жодних підозрілих предметів не виявили. Поліція розпочала розслідування для встановлення особи невідомого, який повідомив про мінування.

Це вже третій випадок "мінування" посольства Росії у Кишиневі за червень.

Перше повідомлення надійшло 1 червня. Тоді поліція знайшла на території невідому сумку, але вибухівки у ній не виявилося. Наступне фальшиве повідомлення з’явилось 5 червня.