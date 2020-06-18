Посольство РФ у Кишиневі "мінували" втретє за місяць
Посольство Росії у Кишиневі евакуювали через анонімне повідомлення про мінування, яке у підсумку виявилося неправдивим.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосили у Головному інспектораті поліції.
18 червня у Кишиневі, столиці Молдови, евакуювали працівників посольства РФ після анонімного повідомлення електронною поштою про нібито замінування будівлі. На місце прибули спецпідрозділи поліції та сапери.
Після перевірки будівлі й території посольства, жодних підозрілих предметів не виявили. Поліція розпочала розслідування для встановлення особи невідомого, який повідомив про мінування.
Це вже третій випадок "мінування" посольства Росії у Кишиневі за червень.
Перше повідомлення надійшло 1 червня. Тоді поліція знайшла на території невідому сумку, але вибухівки у ній не виявилося. Наступне фальшиве повідомлення з’явилось 5 червня.