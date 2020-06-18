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Посольство РФ в Кишиневе "минировали" в третий раз за месяц

Четверг, 18 июня 2020, 11:56

Посольство России в Кишиневе эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, которое в итоге оказалось ложным.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом объявили в Главном инспекторате полиции.

18 июня в Кишиневе, столице Молдовы, эвакуировали сотрудников посольства РФ после анонимного сообщения по электронной почте о якобы минировании здания. На место прибыли спецподразделения полиции и саперы.

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После проверки здания и территории посольства, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Полиция начала расследование для установления личности неизвестного, который сообщил о минировании.

Это уже третий случай "минирования" посольства России в Кишиневе за июнь.

Первое сообщение поступило 1 июня. Тогда полиция нашла на территории неизвестную сумку, но взрывчатки в ней не оказалось. Следующее фальшивое сообщение появилось 5 июня.

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