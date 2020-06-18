Посол Німеччини сподівається, що в Україні не буде другої "справи Тимошенко" 

На тлі останніх подій довкола п’ятого президента Петра Порошенка посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що не хотіла б повторення сценарію справи Тимошенко.

Заяву Фельдгузен у четвер процитувало посольство Німеччини у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом", - заявила посол Німеччини.

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Печерський районний суд Києва планував 18 червня розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до суду із заявою відкласти розгляд клопотання в зв'язку зі смертю батька Порошенка.

Посольство США в Україні заявило, що система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків.

Напередодні Європейська народна партія (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту.

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