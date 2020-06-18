Посольство США застерегло офіційний Київ від зведення політичних рахунків

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків.

Про це йдеться у оприлюдненій в четвер на офіційній сторінці у Facebook заяві посольства, пише "Європейська правда".

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"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне та справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - заявили американські дипломати.

Напередодні Європейська народна партія (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту, які опікуються Україною, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

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