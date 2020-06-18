Посол Германии надеется, что в Украине не будет второго "дела Тимошенко"

На фоне последних событий вокруг пятого президента Петра Порошенко посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что не хотела бы повторения сценария дела Тимошенко.

Заявление Фельдгузен в четверг процитировало посольство Германии в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", - заявила посол Германии.

Читайте также Европейская народная партия обеспокоена политическими делами против Порошенко

Печерский районный суд Киева планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в суд с заявлением отложить рассмотрение ходатайства в связи со смертью отца Порошенко.

Посольство США в Украине заявило, что система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов.

Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.