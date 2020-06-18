Кілька міст Європи ввели локальний карантин через спалахи коронавірусу

Низка міст по всій Європі ввели локальні карантини через сплеск нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У Німеччині влада округу Гютерсло в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія оголосила про закриття шкіл і дитячих садів, щоб уповільнити поширення коронавірусу після локального спалаху, який почався на одному з місцевих виробництв. Школи будуть закриті до початку літніх канікул 29 червня.

У північній Греції всі жителі громади Ехінос в Ксанті були піддані суворому карантину на сім днів, щоб уникнути розповсюдження COVID-19. В останні дні в регіоні зареєстровано 73 нових випадки і чотири смерті.

У Словенії керівник групи, яка консультує Міністерство охорони здоров'я щодо коронавірусу, закликав до негайного введення жорстких заходів після того, як в деяких сусідніх країнах було зареєстровано збільшення числа нових випадків інфекції.

Тим часом, Болгарія повідомила про рекордно високий рівень нових випадків коронавірусу. Число підтверджених випадків COVID-19 досягло 3453 в середу після того, як 112 нових інфекцій були підтверджені за останні 24 години. Щонайменше, у 35 осіб в Шуменському районі виявили коронавірус через недбальство місцевого фельдшера.