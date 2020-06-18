Несколько городов Европы ввели локальный карантин из-за вспышек коронавируса

Ряд городов по всей Европе ввели локальные карантины из-за всплеска новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Германии власти округа Гютерсло в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия объявили о закрытии школ и детских садов, чтобы замедлить распространение коронавируса после локальной вспышки, начавшейся на одном из местных производств. Школы будут закрыты до начала летних каникул 29 июня.

В северной Греции все жители общины Ехинос в Ксанти были подвергнуты строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и четыре смерти.

В Словении руководитель группы, которая консультирует Министерство здравоохранения по коронавирусу, призвал к немедленному введению жестких мер после того, как в некоторых соседних странах было зарегистрировано увеличение числа новых случаев инфекции.

Между тем Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев коронавируса. Число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3453 в среду после того, как 112 новых инфекций были подтверждены за последние 24 часа. По меньшей мере, у 35 человек в Шуменском районе обнаружили коронавирус из-за халатности местного фельдшера.