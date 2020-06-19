Во Франции умер петух, который оказался в центре судебного спора из-за утреннего пения 

Петух Морис, чье утреннее кукареканье заставило пару пенсионеров подать иск против его владелицы, умер во Франции в возрасте 6 лет.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Морис получил международную поддержку и стал символом кампании по защите звуков сельской местности Франции после того, как оказался в центре юридического спора.

Но уголовный суд французского округа Рошфор вынес решение в пользу Мориса.

Птица, как сообщается, умерла в мае, но его владелица ждала, чтобы сообщить новость.

"Я сказала себе, что с локдауном у людей уже было достаточно поводов для беспокойства... Мы купили нового петушка и назвали его тоже Морисом - он поет так же хорошо. Но он никогда не будет нашим Морисом", - рассказала владелица Корин Фессо.

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Проблемы у Мориса начались, когда пара пенсионеров, которая владела домом для отдыха на острове Олерон, обвинила птица в том, что она беспокоит их громким утренним пением.

В результате Морис стал своего рода знаменитостью во Франции, где галльский петух является одним из национальных символов. Петиция о его спасении собрала десятки тысяч подписей.

Корин Фессо, которая прожила на Олероне 35 лет, должна была бы переехать или каким-то образом заставить замолчать Мориса, если бы судья вынес решение против нее.