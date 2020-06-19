Расследование столкновений в Дижоне: полиция начала масштабную операцию поиска оружия

Французская полиция начала масштабную операцию по поиску оружия в Дижоне в рамках расследования межэтнических столкновений, произошедших в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщает местная префектура полиции.

Полиция начала операцию в квартале Грезий города Дижон, где в минувшие выходные несколько дней происходили столкновения между чеченцами и местными жителями, в основном выходцами из стран Магриба. Операция охватит также район Шенов, юго-западную окраину города.

"В продолжение событий, произошедших на днях в агломерации Дижона, полиция развернула операцию в кварталах Грезий и Шенов", - сообщает региональная префектура.

Suite aux événements survenus ces derniers jours dans l'agglomération dijonnaise une opération de police est en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. Le préfet supervise l'opération depuis le commissariat de police. pic.twitter.com/1lKQdYqtqJ — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020

В операции задействованы около 140 спецназовцев CRS, подразделения нацполиции.

"Цель спецоперации полиции - поиск оружия, амуниции и наркотических веществ", - сообщил в комментарии префект региона Бернар Шмельц.

В частности, полиция надеется найти оружие, похожее на настоящие автоматы и пистолеты, которые фигурировали в ряде видео, выложенных в соцсеть свидетелями событий.

Накануне полиция задержала еще шесть человек чеченской национальности, подозреваемых в участии в беспорядках.

Напомним, в Дижоне четыре дня подряд происходили столкновения между представителями чеченской общины, съехавшимися со всей страны, и местными жителями, в основном выходцами из стран Магриба. Поводом для конфликта стало избиение чеченского подростка 10 июня.

Реальная причина противостояния до конца не ясна. По мнению прокурора Дижона Эрика Мате, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков.