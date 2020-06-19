Німеччина досягла нового рекорду населення

У минулому році Німеччина досягла нового рекорду за кількістю населення - в країні проживає 83,2 мільйона людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Втім, приріст населення сповільнився, повідомило Федеральне статистичне управління.

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Порівняно з 2018 роком кількість жителів зросла на 0,2%, тобто на 147 000 осіб. У 2018 році зростання становило 0,3%.

Статистичне відомство пояснює зростання минулого року тим, що, згідно з попередніми результатами, в країну іммігрували на 300 тисяч осіб більше, ніж емігрували. Але так званий міграційний профіцит зменшився в порівнянні з 2018 роком, коли він становив 400 тисяч осіб.

Кількість смертей перевищила кількість народжень на 161 тисячу в 2019 році.

У відсотковому вимірі чисельність населення найбільше зросла у Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Гессені, найбільше знизилася - в Саксонії-Ангальт, Тюрингії та землі Саар.