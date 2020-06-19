Германия достигла нового рекорда численности населения

В прошлом году Германия достигла нового рекорда по населению - в стране проживает 83,2 миллиона человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Впрочем, прирост населения замедлился, сообщило Федеральное статистическое управление.

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По сравнению с 2018 годом количество жителей выросло на 0,2%, то есть на 147 тысяч человек. В 2018 году рост составил 0,3%.

Статистическое ведомство объясняет рост в прошлом году тем, что, согласно предварительным результатам, в страну иммигрировали на 300 тысяч человек больше, чем эмигрировали. Но так называемый миграционный профицит уменьшился по сравнению с 2018 годом, когда он составлял 400 тысяч человек.

Количество смертей превысило количество рождений на 161 тысячу в 2019 году.

В процентном измерении численность населения больше всего выросла в Берлине, Бранденбурге, Баварии и Гессене, больше всего снизилась - в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и земле Саар.