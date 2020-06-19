"Венеціанська комісія" розкритикувала запропоновані Путіним зміни до Конституції РФ

"Венеціанська комісія" затвердила висновок щодо проєкту змін до Конституції Російської Федерації, що стосуються виконання рішень Європейського суду з прав людини і передбачають пріоритет над міжнародними законами і договорами.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Комісії.

У січні 2020 року президент Росії Владімір Путін запропонував низку поправок до Конституції, одна з яких передбачає, що на території Росії вимоги міжнародних договорів "діятимуть тільки в тій частині, в якій вони не суперечать Конституції".

"Комісія стурбована тим, що запропоновані поправки розширюють можливості Конституційного Суду Росії заявляти, що рішення міждержавних органів, прийняті на основі положень міжнародних договорів Російської Федерації, що суперечать Конституції, не можуть виконуватися в Російській Федерації. Більше того, пропоновані зміни використовують поняття "суперечить Конституції", яке є занадто широкою формулою, ширше, ніж положення чинної статті 79 ("обмежують (права) і свободи людини і громадянина або суперечать (основам) конституційного ладу Російської Федерації"), - йдеться у висновках.

Також зазначається, що ці побоювання слід розглядати на тлі запропонованої зміни до статті 83 Конституції, яка надає повноваження Раді Федерації РФ звільняти суддів Конституційного Суду на вимогу президента: "Це робить Суд уразливим до політичного тиску".

У Комісії нагадали, що Російська Федерація прийняла політичне рішення вступити до Ради Європи та залишитися членом організації.

"Прийнявши юрисдикцію Страсбурзького суду, вона взяла на себе зобов'язання виконувати судові рішення. Насправді, немає вибору щодо виконання або не виконання рішення Страсбурзького суду: згідно зі статтею 46 Конвенції рішення ЄСПЛ є обов'язковими", - йдеться у висновку.

Документ був затверджений сьогодні за письмовою процедурою, фізичні сесії Комісія не проводить на час карантинних обмежень.