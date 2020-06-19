Число жертв коронавірусу в Іспанії зросло майже на 1200 після уточнення даних

Міністерство охорони здоров’я Іспанії уточнило дані щодо кількості померлих від коронавірусу у країні після припинення підрахунку два тижні тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Станом на 17 червня загальна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії склала 28 313 осіб.

Ця цифра на 1177 більша за 27 136 померлих на 7 червня, коли міністерство припинило оновлення даних. Вже тоді було відомо, що дані є некоректними.

В останні тижні міністерство охорони здоров'я намагалося встановити реальне число померлих в результаті коронавірусу з підтвердженим діагнозом, отримати уточнені дані у автономних спільнот за попередні періоди, в результаті ці дані вдалося зібрати.

Згідно з даними Національного інституту статистики, смертність в Іспанії в цьому році збільшилася майже на чверть в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За 21 тиждень 2020 року (до 24 травня) було зафіксовано 225 930 смертей, що на 24,1% (43 954) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Іспанія 16 липня проведе державну церемонію на честь людей, які померли у зв’язку з пандемією коронавірусу.