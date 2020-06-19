Число жертв коронавируса в Испании возросло почти на 1200 после уточнения данных

Министерство здравоохранения Испании уточнило данные о количестве умерших от коронавируса в стране после прекращения подсчета две недели назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По состоянию на 17 июня общее количество умерших от коронавируса в Испании составило 28 313 человек.

Эта цифра на 1177 больше, чем 27 136 умерших на 7 июня, когда министерство прекратило обновление данных. Уже тогда было известно, что данные некорректны.

В последние недели Министерство здравоохранения пыталось установить реальное число умерших в результате коронавируса с подтвержденным диагнозом, получить уточненные данные в автономных сообществах за предыдущие периоды, в результате эти данные удалось собрать.

Согласно данным Национального института статистики, смертность в Испании в этом году увеличилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 21 неделю 2020 года (до 24 мая) было зафиксировано 225 930 смертей, что на 24,1% (43 954) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, Испания 16 июля проведет государственную церемонию в честь людей, умерших в связи с пандемией коронавируса.