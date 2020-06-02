Австрия против плана Еврокомиссии по восстановлению экономики на 750 млрд евро

Австрия выступает против текущего плана Еврокомиссии по спасению экономики в размере 750 млрд евро, и хочет договориться об изменениях к этому предложению.

Об этом заявил министр финансов Гернот Блюмель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Австрия не согласится на этот пакет. Почему? Потому что груз, который он предусматривает для австрийских налогоплательщиков, был бы просто слишком большим. Вот почему нам нужны переговоры, в которых мы готовы участвовать", - сказал Блюмель.

Ранее Австрия вместе с Нидерландами, Швецией и Данией назвала пакет отправной точкой для переговоров.

Фонд оздоровления экономики прилагается к долгосрочному бюджету ЕС на 2021-27 гг., который Комиссия предложила установить на уровне в 1,1 трлн евро. Это решение требует единодушной поддержки всех стран ЕС и Европейского парламента.

"Предложение Комиссии вместе с европейским бюджетом и фондом на реконструкцию будет означать, что Австрия должна будет внести почти 2% от ВВП. Это было бы вдвое больше, чем раньше. Для нас это неприемлемо", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.