В Швеции проведут расследование реакции властей на пандемию коронавируса

В Швеции по требованию оппозиционных партий проведут расследование относительно реакции властей на пандемию коронавируса.

Об этом объявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Две крупнейшие оппозиционные партии Швеции - консервативная умеренная партия и популистская Демократическая партия - призвали создать независимую комиссию для расследования реакции страны на вспышку заболевания

Ранее Левен говорил, что по окончании пандемии будет создана специальная комиссия, но он и его партия социал-демократов, которые правят в коалиции с зелеными, столкнулись с растущим давлением, чтобы они начали действовать быстрее.

"Нам необходимо использовать общий подход, чтобы увидеть, как это работает на национальном, региональном и местном уровнях. Мы примем решение о комиссии до лета", - добавил он.

В результате пандемии в Швеции умерли более 4000 человек, причем примерно половина из них - жители домов престарелых. Тестирование в Швеции также было значительно ниже, чем в других скандинавских странах - достигнув лишь одной трети правительственного целевого показателя в 100 000 тестов в неделю.

Комиссия также, вероятно, оценит экономический ответ Швеции на кризис.

Швеция, как известно, не применила жесткий карантин для борьбы с вирусом, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми и полагаясь на добровольные меры, ориентированные на социальное дистанцирование и гигиену.

Напомним, 1 июня в Швеции за сутки не зафиксировали ни одного смертельного случая среди инфицированных коронавирусом - впервые после 13 марта.