В Амстердамі кілька тисяч людей вийшли на вулиці на підтримку протестів у США

У центрі Амстердама кілька тисяч людей протестували проти "жорстокості поліції в США і Європі щодо чорношкірих", як заявили організатори. Вони також хотіли підкреслити расизм як інституційну проблему.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Демонстрація проводилася на підтримку протестів в Сполучених Штатах, які спалахнули після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, затриманого поліцією.

Протест є ініціативою Kick Out Zwarte Piet у співпраці з групою Black Queer & Trans Resistance NL. Вони відзначають, що "інституційне расистське насильство щодо чорношкірих є проблемою, яка також має місце в Нідерландах і в іншій частині Європи".

Ініціатива раніше проводила протести проти традиції "Чорного Піта" - помічника Сінтаклааса (місцева назва Святого Миколая) із чорним обличчям.

Багато протестувальників були в масках, як наказують рекомендації влади у зв'язку пандемією коронавірусу. Більшість учасників спочатку трималися на достатній відстані один від одного, але через наплив людей соціальне дистанціювання зникло.

Демонстрація викликала критику політиків і чиновників, які заявили, що вона може сприяти новому спалаху поширення вірусу.

Представник муніципалітету Амстердама заявив, що нікого не штрафували за порушення правил.

Раніше тисячі людей вийшли на протести у Великій Британії та Данії через вбивство беззбройного чорношкірого поліцією в США.

Нагадаємо, поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Детальніше читайте у статті - "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США