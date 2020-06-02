В Амстердаме несколько тысяч человек вышли на улицы в поддержку протестов в США

В центре Амстердама несколько тысяч человек протестовали против "жестокости по отношению к чернокожим полиции в США и Европе", как заявили организаторы. Они также хотели подчеркнуть расизм как институциональную проблему.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Демонстрация последовала в поддержку протестов в Соединенных Штатах после афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией.

Протест является инициативой Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL. Они отмечают, что "институциональное расистское насилие в отношении чернокожих является проблемой, которая также имеет место в Нидерландах и в остальной части Европы".

Многие протестующие были в масках, как предписывают рекомендации властей в связи пандемией коронавируса. Большинство участников сначала держались на достаточном расстоянии друг от друга, но из-за наплыва людей социальное дистанцирование исчезло.

Демонстрация вызвала критику ряда политиков и чиновников, которые заявили, что она может способствовать новой вспышке распространения вируса.

Представитель муниципалитета Амстердама заявил, что никого не штрафовали за нарушение правил.

Ранее тысячи людей вышли на протесты в Великобритании и Дании в воскресенье из-за убийства безоружного чернокожего полицией в США.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – в Миннеаполисе люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также поджигали автомобили.

Детальнее читайте в статье - "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США