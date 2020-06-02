ЄС може вперше ввести режим кіберсанкцій проти російських хакерів

У Європейському Союзі дипломати розпочнуть роботу над запровадженням санкцій проти осіб, відповідальних за кібернапад на німецький Бундестаг у 2015 році.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Цього тижня дипломати ЄС почнуть працювати над санкціями проти людей, відповідальних за кібератаку на Бундестаг Німеччини в 2015 році. Якщо це станеться, це будуть перші санкції в рамках режиму кіберсанкцій ЄС", - написав журналіст у своєму Twitter.

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Країни ЄС торік погодили режим, який дозволяє блоку вводити санкції у зв’язку з кібератаками, включаючи заборони на поїздки і заморожування активів. Це частина ширшого використання дипломатичних інструментів для запобігання кібератак на країни ЄС.

Минулого тижня МЗС Німеччини "запросило на розмову" посла РФ Сергєя Нечаєва у зв'язку з хакерською атакою на Бундестаг в 2015 році, за якою, як підозрюють, стоїть Росія.

Російський посол був проінформований про те, що федеральний уряд використає режим кіберсанкцій ЄС проти відповідальних за напад осіб.

5 травня прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмітрія Бадіна. Він вважається підозрюваним у причетності до хакерського нападу на німецький Бундестаг в квітні-травні 2015 року як член групи APT28.

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МЗС Німеччини заявило про достовірні докази, що Бадін був співробітником ГРУ РФ на момент нападу.

Раніше журнал Der Spiegel повідомив, що російська військова розвідувальна служба ГРУ отримала доступ до електронних листів з парламентського офісу Меркель в ході хакерської атаки на парламент Німеччини в 2015 році.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжить зусилля щодо поліпшення відносин з Росією, незважаючи на хакерські атаки.