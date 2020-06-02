ЕС может впервые ввести режим киберсанкций против российских хакеров

В Европейском Союзе дипломаты начнут работу над введением санкций против лиц, ответственных за кибератаку на немецкий Бундестаг в 2015 году.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"На этой неделе дипломаты ЕС начнут работать над санкциями против людей, ответственных за кибератаки на Бундестаг в 2015 году. Если это произойдет, это будут первые санкции в рамках режима киберсанкций Евросоюза", - написал журналист в своем Twitter.

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Страны ЕС в прошлом году согласовали режим, который позволяет блоку вводить санкции в связи с кибератаками, включая запрет на поездки и замораживание активов. Это часть более широкого использования дипломатических инструментов для предотвращения кибератак на страны ЕС.

На прошлой неделе МИД Германии "пригласил на разговор" посла РФ Сергея Нечаева в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, за которой, как подозревают, стоит Россия.

Российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство использует режим киберсанкций ЕС против ответственных за нападение.

5 мая прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина. Он считается подозреваемым в причастности к хакерской атаке на немецкий Бундестаг в апреле-мае 2015 года в качестве члена группы APT28.

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МИД Германии заявил о достоверных доказательствах, что Бадин был сотрудником ГРУ РФ на момент нападения.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что российская военная разведывательная служба ГРУ получила доступ к электронным письмам парламентского офиса Меркель в ходе хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки.