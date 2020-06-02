Кулеба проведе відпустку в Україні і запропонував Маасу зробити те саме

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що з огляду на пандемію коронавірусу проведе літню відпустку в Україні і запропонував міністру закордонних справ Німеччини відпочити там же.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав на спільному з Маасом брифінгу у вівторок в Берліні.

Обоє міністрів відповідали на запитання журналістів про плани на літню відпустку цього року. Маас зізнався, що ще не спланував свій відпочинок.

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"Куди я поїду у відпустку - ще не знаю. Та якщо б і знав, я б не сказав точно, тому що з огляду на теперішню ситуацію і дискусію обов’язково зроблять неправильні висновки", - сказав німецький міністр.

Кулеба сказав, що планує відпочити цього літа в Україні.

"Не планую їхати за кордон. У нас дуже красива країна, де можна і з'їздити на море, і погуляти горами", - зазначив міністр.

"І, принагідно, оскільки Гайко ще не визначився, де йому відпочити, я запрошую його провести літню відпустку в Україні", - сказав Дмитро Кулеба.

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Гайко Маас ніяк не відреагував на запрошення.

Крім того, Кулеба розповів, що Україна веде переговори з країнами Євросоюзу про туристичні поїздки цього літа і розраховує на "сприятливе ставлення".

Раніше Кулеба заявляв, що уряд України готується ухвалити зміни до карантинних правил, знявши заборону на в’їзд іноземних громадян.

Детальніше про відкриття кордонів для громадян України читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців