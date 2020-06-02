Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба проведет отпуск в Украине и предложил Маасу сделать то же самое

Министры "Нормандии" проведут переговоры, саммит лидеров зависит от пандемии

Украина работает над консенсусом в НАТО об участии в Программе расширенных возможностей

ЕС может впервые ввести режим киберсанкций против российских хакеров






МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала погибшим на войне украинцам

Вторник, 2 июня 2020, 15:39

МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала памяти погибших во Второй мировой войне украинцев.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом во вторник в Берлине.

Читайте также
Кулеба проведет отпуск в Украине и предложил Маасу сделать то же самое

"Еще один вопрос, который я затронул, и я благодарен за то, что мой коллега поддерживает нас в этом вопросе, в диалоге с Бундестагом, это сооружение в Берлине мемориала, посвященного украинцам, ставшим жертвами Второй мировой войны", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение по этому вопросу находится в руках Бундестага, и пообещал работать с немецким парламентом.

"Но для нас поддержка Министерства иностранных дел Германии в этом вопросе важна", - добавил Кулеба.

Напомним, МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua