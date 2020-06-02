МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала погибшим на войне украинцам

МИД Германии поддерживает строительство в Берлине мемориала памяти погибших во Второй мировой войне украинцев.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом во вторник в Берлине.

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"Еще один вопрос, который я затронул, и я благодарен за то, что мой коллега поддерживает нас в этом вопросе, в диалоге с Бундестагом, это сооружение в Берлине мемориала, посвященного украинцам, ставшим жертвами Второй мировой войны", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение по этому вопросу находится в руках Бундестага, и пообещал работать с немецким парламентом.

"Но для нас поддержка Министерства иностранных дел Германии в этом вопросе важна", - добавил Кулеба.

Напомним, МИД Германии выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом.