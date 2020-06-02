Рим критикує грецькі обмеження щодо туристів з Італії

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо висловив невдоволення обмеженнями, введеними щодо італійських туристів, які відвідають Грецію після 15 червня.

Про це він говорив у телефонній розмові з грецьким колегою Нікосом Дендіасом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецький уряд відкриє повітряні ворота для міжнародних рейсів в середині червня після того як вони були заборонені через пандемію, але з найбільш постраждалих країн повинні будуть проходити тести на вірус і перебувати в карантині мінімум сім днів.

Це обмеження торкнеться італійських туристів, що прибувають з регіонів Емілія-Романья, Ломбардія, П'ємонт, Венето.

Як повідомляється, Ді Майо сказав Дендіасу, що Греція повинна уникати будь-яких обмежень для італійських туристів.

Очікується, що він відвідає Грецію 9 червня з метою проінформувати свого колегу про епідеміологічну ситуацію в його країні.

"Всі дані про зараження будуть доступні кожному", - сказав він - "Ми завжди діяли відповідально і прозоро і будемо продовжувати це робити. Саме тому ми і очікуємо поваги".