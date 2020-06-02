Рим критикует греческие ограничения в отношении туристов из Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо высказал недовольство ограничениями, введенными в отношении итальянских туристов, которые посетят Грецию после 15 июня.

Об этом он говорил в телефонном разговоре с греческим коллегой Никосом Дендиасом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческое правительство откроет воздушные ворота для международных рейсов в середине июня, после того как они были запрещены из-за пандемии, но из наиболее пострадавших стран должны будут проходить тесты на вирус и находиться в карантине минимум семь дней.

Это ограничение коснется итальянских туристов, прибывающих из регионов Эмилия-Романья, Ломбардия, Пьемонт, Венето.

Как сообщается, Ди Майо сказал Дендиасу, что Греция должна избегать любых ограничений для итальянских туристов.

Ожидается, что он посетит Грецию 9 июня с целью проинформировать своего коллегу о эпидемиологическую ситуацию в его стране.

"Все данные о заражении будут доступны каждому", - сказал он - "Мы всегда действовали ответственно и прозрачно и будем продолжать это делать. Именно поэтому мы и ожидаем уважения".