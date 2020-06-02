Литва може скасувати карантин з середини червня

Міністр охорони здоров'я Литви Ауреліюс Веріга сказав, що є "дуже велика ймовірність" того, що в середині червня карантин закінчиться, залишиться в силі тільки режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Ймовірно, карантин скасуємо, але режим НС залишиться в силі, тому що ризик залишається", - сказав Веріга.

На питання про ймовірність завершення карантину в середині червня, міністр сказав, що "це дуже велика ймовірність".

"Ворожіння - невдячне заняття, але з того, що ми бачимо, зі спостережень за тиждень, коли були підтверджені показники, 3 з 4 - хороші, ( ... ) ми сподіваємося, що все буде добре, і уряд вирішить відкликати карантин", - сказав Верига.

Карантин в Литві діє з 16 березня і був продовжений до 16 червня.

Як повідомлялося, Литва з 1 червня відкрила свої кордони для громадян інших європейських країн, але деяким приїжджим доведеться обов’язково провести в ізоляції 14 днів.