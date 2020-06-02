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Литва может отменить карантин с середины июня

Вторник, 2 июня 2020, 18:38

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что есть "очень большая вероятность" того, что в середине июня карантин закончится, останется в силе только режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Вероятно, карантин отменим, но режим ЧС останется в силе, потому что риск остается", - сказал Верига.

На вопрос о вероятности завершения карантина в середине июня, министр сказал, что "это очень большая вероятность".

"Гадание - неблагодарное занятие, но из того, что мы видим, из наблюдений за неделю, когда были подтверждены показатели, 3 из 4 - хорошие, ( ... ) мы надеемся, что все будет хорошо, и правительство решит отозвать карантин", - сказал Верига.

Карантин в Литве действует с 16 марта и был продлен до 16 июня.

Как сообщалось, Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан других европейских стран, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней.

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