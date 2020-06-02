В Іспанії другий день поспіль – жодної смерті від коронавірусу

В Іспанії другий день поспіль не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу за останні 24 години.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia, про це повідомило міністерство охорони здоров'я Іспанії.

В Іспанії за останні 24 години від коронавірусу не помер жоден хворий. Вчора в країні не зареєстрували жодної нової смерті вперше з початку епідемії. Загальна кількість померлих в країні з початку епідемії залишилася на попередньому рівні – 27 127 осіб.

Кількість нових випадків зараження зросла до 137. Переважна більшість нових заражень зареєстровані у Мадриді – 73, ще 17 – у Каталонії.

Загальна кількість підтверджених заражень з початку епідемії майже досягла 240 тисяч осіб – 239 932.

Представник МОЗ Фернандо Сімон закликав "з обережністю" ставитися до даних, оскільки, за його словами, є проблеми з отриманням даних з одного із регіонів.

Зараз органи охорони здоров’я змінили підхід до повідомлення про загиблих від коронавірусу: на щоденних брифінгах тепер озвучують лише кількість людей, які померли безпосередньо за останні 24 години, та раз на тиждень повідомлятимуть кількість померлих за 7 днів. Так, за останній тиждень зареєстрували 34 смерті.

Таким чином, інформація за минулі дні може постійно оновлюватися, якщо дані з регіонів надходять із затримкою.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії продовжує перегляд історії смертей та заражень, діагностованих за допомогою ПЛР-тестів, з тим щоб щоденні звіти краще відображали нинішню еволюцію пандемії в Іспанії. Зокрема, в результаті перегляду минулого понеділка дані щодо загальної кількості загиблих знизили майже на 2000 осіб.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес уклав угоду з правоцентристською партією "Громадяни" про продовження надзвичайного стану в шостий і останній раз - до 21 червня.