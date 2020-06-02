В Испании второй день подряд - ни одной смерти от коронавируса

В Испании второй день подряд не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса за последние 24 часа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia, об этом сообщило министерство здравоохранения Испании.

В Испании за последние 24 часа от коронавируса не умер ни один больной. Вчера в стране не зарегистрировали ни одной новой смерти впервые с начала эпидемии. Общее количество умерших в стране с начала эпидемии осталось на прежнем уровне - 27 127 человек.

Количество новых случаев заражения выросло на 137. Подавляющее большинство новых заражений зарегистрированы в Мадриде - 73, еще 17 - в Каталонии.

Общее количество подтвержденных заражений с начала эпидемии почти достигло 240 тысяч - 239 932.

Представитель Минздрава Фернандо Симон призвал "с осторожностью" относиться к данным, поскольку, по его словам, есть проблемы с получением данных из одного из регионов.

Сейчас органы здравоохранения изменили подход к сообщению о погибших от коронавируса: на ежедневных брифингах теперь озвучивают только количество людей, умерших непосредственно за последние 24 часа, и раз в неделю сообщают количество умерших за 7 дней. Так, за последнюю неделю зарегистрировали 34 смерти.

Таким образом, информация за прошедшие дни может постоянно обновляться, если данные из регионов поступают с задержкой.

Министерство здравоохранения Испании продолжает пересмотр истории смертей и заражений, диагностированных с помощью ПЦР-тестов, с тем чтобы ежедневные отчеты лучше отражали нынешнюю эволюцию пандемии в Испании. В частности, в результате пересмотра в прошлый понедельник данные об общем количестве погибших снизили почти на 2000 человек.

Напомним, сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес заключил соглашение с правоцентристской партией "Граждане" о продлении чрезвычайного положения в шестой и последний раз - до 21 июня.