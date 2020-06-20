Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Протестувальники у Франції залили міністерство охорони здоров’я червоною фарбою

Болтон розповів про критичне ставлення Трампа до Макрона

Польща звинуватила Путіна в спотворенні історії, щоб послабити Захід

Чорногорія відкрилась для українців: є умова для в’їзду






Дипломати США та Росії проведуть переговори в Австрії

Субота, 20 червня 2020, 11:07

Спеціальний представник президента США Маршалл Біллінгслі вирушить до Австрії на переговори із заступником міністра закордонних справ Росії Сергеєм Рябковим. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда". 

Візит відбудеться в понеділок і вівторок для обговорення "взаємоузгоджених тем, пов'язаних з майбутнім контролю над озброєннями". 

Читайте також
США готові до нової угоди із контролю над озброєнням з Росією і Китаєм

"Сполучені Штати направили відкрите запрошення Китайській Народній Республіці приєднатися до цих дискусій і чітко заявили про необхідність всім трьом країнам сумлінно вести переговори про контроль над озброєннями", - йдеться у заяві Державного департаменту.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай приєднатися до США і Росії в переговорах щодо угоди про контроль над ядерними озброєннями. Китай неодноразово відкидав запрошення.

Читайте також: Ядерний ультиматум Трампа: чому США готові "вбити" останній договір з РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ядерна зброя США Росія
powered by lun.ua