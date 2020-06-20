Дипломати США та Росії проведуть переговори в Австрії
Спеціальний представник президента США Маршалл Біллінгслі вирушить до Австрії на переговори із заступником міністра закордонних справ Росії Сергеєм Рябковим.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".
Візит відбудеться в понеділок і вівторок для обговорення "взаємоузгоджених тем, пов'язаних з майбутнім контролю над озброєннями".
"Сполучені Штати направили відкрите запрошення Китайській Народній Республіці приєднатися до цих дискусій і чітко заявили про необхідність всім трьом країнам сумлінно вести переговори про контроль над озброєннями", - йдеться у заяві Державного департаменту.
Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай приєднатися до США і Росії в переговорах щодо угоди про контроль над ядерними озброєннями. Китай неодноразово відкидав запрошення.
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