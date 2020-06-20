Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Протестующие во Франции залили министерство здравоохранения красной краской

Болтон рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону

Польша обвинила Путина в искажении истории, чтобы ослабить Запад

Черногория открылась для украинцев: есть условие для въезда






Дипломаты США и России проведут переговоры в Австрии

Суббота, 20 июня 2020, 11:07

Специальный представитель президента США Маршалл Биллингсли отправится в Австрию на переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

Визит состоится в понедельник и вторник для обсуждения "взаимосогласованных тем, связанных с будущим контроля над вооружениями".

Читайте также
США готовы к новому соглашению по контролю над вооружением с Россией и Китаем

"Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости всем трем странам добросовестно вести переговоры о контроле над вооружениями", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай присоединиться к США и России в переговорах по соглашению о контроле над ядерными вооружениями. Китай неоднократно отвергал приглашения.

Читайте также: Ядерный ультиматум Трампа: почему США готовы "убить" последний договор с РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ядерное оружие США Россия
powered by lun.ua