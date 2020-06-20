Дипломаты США и России проведут переговоры в Австрии
Специальный представитель президента США Маршалл Биллингсли отправится в Австрию на переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".
Визит состоится в понедельник и вторник для обсуждения "взаимосогласованных тем, связанных с будущим контроля над вооружениями".
"Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости всем трем странам добросовестно вести переговоры о контроле над вооружениями", - говорится в заявлении Государственного департамента.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай присоединиться к США и России в переговорах по соглашению о контроле над ядерными вооружениями. Китай неоднократно отвергал приглашения.
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