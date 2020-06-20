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У Німеччині спалах на м’ясокомбінаті: коронавірус у понад тисячі працівників

Субота, 20 червня 2020, 15:57

У німецькому західному місті Ред-Віденбрюк стався спалах на м'ясокомбінаті компанії Tönnies - тестування виявило коронавірус у понад тисячі працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Spiegel Online.

Станом на ранок суботи 1029 співробітників мають позитивний результат тесту на вірус. Всього наразі проведено 3127 тестів.

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У середу стало відомо про  спалах коронавірусу і зараження великої кількості людей найбільшого німецького м’ясокомбінату Tönnies. Всі інфіковані співробітники були відправлені на двотижневий карантин. У більшості відсутні симптоми захворювання. 

Загалом на підприємстві працюють близько 6500 людей. Значна частина з них родом з країн Східної Європи. Керівництво компанії припускає, що вони могли занести інфекцію, коли після зняття обмежень їздили додому.

Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія хоче послідовно запровадити карантин для всіх працівників компанії. Місцевий прем'єр-міністр Армін Лашет ввечері в п'ятницю заявив, що він використає всі засоби, які є в його розпорядженні. 

"Ми повинні переконатися, що всі дотримуються правил у цій ситуації. Ніколи ще не було спалаху коронавірусу такого масштабу у Північному Рейні-Вестфалії", - заявив він. 

Місцева влада сподівається уникнути закриття всієї землі на карантин, локалізувавши зараження на підприємстві. Для цього створено кризовий комітет, Бундесвер допомагає в регіоні.

З травня на м'ясокомбінатах у кількох федеральних землях Німеччини  коронавірусом SARS-CoV-2 заразилися сотні людей.

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