У Німеччині додаток відстеження контактів встановили вже 9,6 млн мешканців

У Німеччині за перші дні після запуску додатку для відстеження контактів його завантажили 9,5 млн мешканців.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це сьогодні оголосили в Інституті імені Роберта Коха.

За перші 3 дні роботи додатка Corona-Warn-App, який попереджає про небезпеку зараження коронавірусом, його завантажили близько 9,6 млн людей. Це близько 11,5% населення країни.

Як повідомлялося раніше, це офіційний додаток, розроблений у співпраці між Федеральним урядом Німеччини, Інститутом імені Роберта Коха, телекомунікаційним концерном Deutsche Telekom та концерном з виробництва програмного забезпечення SAP.

Додаток працює на основі Вluetooth, визначаючи інші пристрої з додатком, які знаходяться на відстані, на якій потенційно можливе інфікування коронавірусом. Якщо хтось із таких людей захворів, користувач отримає попередження.

Додаток став доступним у ніч на 16 червня. Левова частка нинішніх користувачів – 6,5 млн – завантажили його протягом першої доби.

"Кожен новий користувач робить цей додаток більш дієвим, тож дуже важливо, щоб долучилися більшість людей", - зазначили в Інституті.

Нагадаємо, подібний додаток запустили або готуються запустити вже низка європейських країн. Одна з останніх – Франція. Усі країни запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

У Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.