В одному з регіонів Хорватії випав сніг

В одному з регіонів на півдні Хорватії випав сніг, негода зачепила навіть приморські міста.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє місцевий 24sata.

Вчора, 20 червня, у хорватській Далмації випав сніг. Як повідомляють місцеві ЗМІ, снігопад охопив район Цетини та поширився на приморські міста Трогір та Каштела.

Сніговий покрив подекуди досягав 10 см. Медіа публікують фото, на яких видно, як люди намагаються виштовхати зі снігу авто і навіть спробували кататися на лижах.

Водночас, у багатьох інших курортних містах Хорватії люди насолоджувалися сонячною погодою та відпочивали на пляжах.