В одном из регионов Хорватии выпал снег

В одном из регионов на юге Хорватии выпал снег, непогода затронула даже приморские города.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает местный 24sata.

Вчера, 20 июня, в хорватской Далмации выпал снег. Как сообщают местные СМИ, снегопад охватил район Цетины и распространился на приморские города Трогир и Каштела.

Снежный покров местами достигал 10 см. Медиа публикуют фото, на которых видно, как люди пытаются вытолкнуть из снега автомобили и даже попытались кататься на лыжах.

В то же время, во многих других курортных городах Хорватии люди наслаждались солнечной погодой и отдыхали на пляжах.