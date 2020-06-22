У Німеччині в антикарантинних сутичках постраждали 8 поліцейських

У німецькому Геттінгені вісім поліцейських постраждали в ході акції протесту проти карантину, введеного через коронавірус SARS-Cov-2.

Про це повідомив глава поліції міста Уве Люріг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Троє з постраждалих тимчасово не можуть виконувати службові обов'язки через отримані травми.

Напередодні від 80 до 100 жителів комплексу багатоповерхових будинків, де був введений карантин, зібралися за встановленою огорожею, щоб висловити протест проти режиму самоізоляції. Деякі протестувальники почали кидати в прибулих правоохоронців пляшки, каміння, піротехніку та інші предмети. Поліцейські застосували перцевий газ, щоб запобігти знесенню загородження. Про постраждалих серед мешканців інформації немає.

Близько 700 мешканців були поміщені на карантин після того, як приблизно у 120 з них був виявлений коронавірус. Так як жителям заборонено залишати будинки, влада міста організувала для них доставку продуктів, медикаментів та інших необхідних речей. При необхідності мешканцям на місці надається медична допомога.

За даними влади міста, житловий комплекс складається з невеликих квартир розміром від 19 до 38 квадратних метрів, в деяких з яких проживають сім'ї з декількома дітьми.

Після протесту обербургомістр Геттінгена Рольф-Георг Келер заявив про введення нового правила, згідно з яким ті з мешканців, хто двічі здасть тест на коронавірус з негативним результатом, зможуть виходити з житлового комплексу групами до трьох осіб.