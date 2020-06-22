В Германии в антикарантинних столкновениях пострадали 8 полицейских

В немецком Геттингене восемь полицейских пострадали в ходе акции протеста против карантина, введенного из-за коронавируса SARS-Cov-2.

Об этом сообщил глава полиции города Уве Люриг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Трое из пострадавших временно не могут выполнять служебные обязанности за полученные травмы.

Накануне от 80 до 100 жителей комплекса многоэтажных домов, где был введен карантин, собрались по установленной оградой, чтобы выразить протест против режима самоизоляции. Некоторые протестующие начали бросать в прибывших правоохранителей бутылки, камни, пиротехнику и другие предметы. Полицейские применили перцовый газ, чтобы предотвратить сносу заграждения. О пострадавших среди жителей информации нет.

Около 700 жителей были помещены на карантин после того, как примерно в 120 из них был обнаружен коронавирус. Так как жителям запрещено покидать дома, власти города организовала для них доставку продуктов, медикаментов и других необходимых вещей. При необходимости жильцам на месте оказывается медицинская помощь.

По данным властей города, жилой комплекс состоит из небольших квартир размером от 19 до 38 квадратных метров, в некоторых из которых проживают семьи с несколькими детьми.

После протеста обер-бургомистр Геттингена Рольф-Георг Келер заявил о введении нового правила, согласно которому те из жителей, кто дважды сдаст тест на коронавирус с отрицательным результатом, смогут выходить из жилого комплекса группами до трех человек.