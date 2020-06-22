Військові Британії стежили за кораблем ВМФ РФ в Ла-Манші

Кораблі Королівського флоту Британії стежили за російським військовим кораблем, коли він проходив через Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Фрегат HMS Westminster, що базується в Портсмуті, і патрульний корабель HMS Tyne стежили за російським військовим кораблем "Віцеадмірал Кулаков", що проходив через протоку.

Вілл Пастон, командир фрегата, сказав: "Королівський флот регулярно контролює прохід військових кораблів через зону інтересів Великої Британії в рамках своєї поточної місії з підтримки оборони країни".

"Віцеадмірал Кулаков" поводився безпечно і професійно протягом усього шляху прямування", – додав він.

Представник військово-морського флоту зазначив: "Моряки Королівського флоту і льотний склад стежили за кожним рухом російського військового корабля за допомогою сучасних радарів, камер спостереження і датчиків, що дозволяло їм відстежувати курс і швидкість корабля, коли він проходив повз Британські острови".

Британські збройні сили реагують в тих випадках, коли російські кораблі або літаки наближаються до Британії.

Останній інцидент стався наприкінці березня, коли дев'ять британських кораблів вели спостереження за сімома російськими суднами в протоці Ла-Манш, посилаючись на "незвично високий рівень активності".

Це сталося незабаром після того, як літаки Королівських ВПС стежили за російськими літаками, що летіли недалеко від західного узбережжя Британії на початку березня.