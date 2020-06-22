Военные Великобритании следили за кораблем ВМФ РФ в Ла-Манше

Корабли Королевского флота Великобритании следили за российским военным кораблем, когда он проходил через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Фрегат HMS Westminster, базирующейся в Портсмуте, и патрульный корабль HMS Tyne следили за российским военным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", который проходил через пролив.

Уилл Пастон, командир фрегата, сказал: "Королевский флот регулярно контролирует проход военных кораблей через зону интересов Великобритании в рамках своей текущей миссии по поддержанию обороны страны".

"Вице-адмирал Кулаков" вел себя безопасно и профессионально на протяжении всего пути следования", - добавил он.

Представитель военно-морского флота отметил: "Моряки Королевского флота и летный состав следили за каждым движением российского военного корабля с помощью современных радаров, камер наблюдения и датчиков, что позволяло им отслеживать курс и скорость корабля, когда он проходил мимо Британских островов".

Британские вооруженные силы реагируют в тех случаях, когда российские корабли или самолеты приближаются к Британии.

Последний инцидент произошел в конце марта, когда девять британских кораблей вели наблюдение за семью российскими судами в проливе Ла-Манш, ссылаясь на "необычно высокий уровень активности".

Это произошло вскоре после того, как самолеты Королевских ВВС следили за российскими самолетами недалеко от западного побережья Великобритании в начале марта.